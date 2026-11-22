КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника над Ормузским проливом
В регионе
- 22 ноября, 2026
- 12:40
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-1 к востоку от Ормузского пролива.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении КСИР.
"Несколько минут назад подразделения противовоздушной обороны Аэрокосмических сил КСИР точным огнем сбили и уничтожили к востоку от Ормузского пролива 20-й по счету американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-1 в модификации ER (Extended Range)", - говорится в сообщении.
В КСИР утверждают, что это уже четвертый американский разведывательно-ударный беспилотник, сбитый иранскими системами противовоздушной обороны за последние 24 часа.
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