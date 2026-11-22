SEPAH: Hörmüz boğazında ABŞ-nin kəşfiyyat-zərbə dronu vurulub
Region
- 22 noyabr, 2026
- 12:23
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Hörmüz boğazının şərqində ABŞ-yə məxsus 20-ci MQ-1 kəşfiyyat-zərbə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vurulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) istinadən "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
"Bir neçə dəqiqə əvvəl SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüşçüləri ABŞ-yə məxsus MQ-1 tipli, ER (Extended Range) versiyalı 20-ci müasir kəşfiyyat-zərbə PUA-sını Hörmüz boğazının şərqində dəqiq atəşlə vuraraq məhv ediblər", - məlumatda deyilir.
SEPAH-dan bildirilib ki, bu, son 24 saat ərzində hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulan ABŞ ordusuna məxsus dördüncü kəşfiyyat-zərbə dronudur.
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