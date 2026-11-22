В Ханкенди состоялись соревнования по бегу на дистанцию 5 км за "Кубок Президента", в которых приняли участие около 300 человек.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, целью соревнований стали пропаганда здорового образа жизни, развитие легкой атлетики и повышение интереса к спорту в регионе.

В мероприятии приняли участие сотрудник Специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, начальник Карабахского регионального управления молодежи и спорта, директор Центра здорового образа жизни Карабахского университета и генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Азербайджана.

По итогам соревнований определились победители в различных категориях. Отличившиеся спортсмены были награждены медалями и кубками.