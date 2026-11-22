В Баку и на Абшеронском полуострове 23 ноября местами ожидаются осадки, временами интенсивного характера.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем дожди постепенно прекратятся, умеренный северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85 %, днем 60-65 %.

В районах Азербайджана также ожидается дождливая погода, в горных районах - снег. Местами прогнозируются ливни. Утром осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 15-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-9° тепла.