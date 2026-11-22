Ильхам Алиев поздравил президента Ливана с национальным праздником
Внешняя политика
- 22 ноября, 2026
- 12:54
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо ливанскому коллеге Джозефу Ауну.
Как сообщает Report, из письма следует:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Ливанской Республики.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности, а народу Ливана – мира и благополучия".
Prezident İlham Əliyev Jozef Aunu milli bayram münasibətilə təbrik edib
Ilham Aliyev sends congratulatory letter to Joseph Aoun
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