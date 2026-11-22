Prezident İlham Əliyev Jozef Aunu milli bayram münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 22 noyabr, 2026
- 12:51
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Livan Prezidenti Jozef Aunu milli bayram münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:
"Livan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, məsul fəaliyyətinizdə uğurlar, Livan xalqına əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".
Ильхам Алиев поздравил президента Ливана с национальным праздником
Ilham Aliyev sends congratulatory letter to Joseph Aoun
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