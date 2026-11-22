İran blokadadan çıxmaq üçün plan hazırlayıb
Region
- 22 noyabr, 2026
- 12:57
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İran tərəfi ABŞ-nin tətbiq etdiyi blokadadan çıxmaq üçün plan hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Bəsic" qüvvələri rəhbərinin müavini Qasım Qureyşi jurnalistlərə açıqlayıb.
"Biz blokadanı yarmaq üçün plan hazırlamışıq. İndiyədək bu istiqamətdə yaxşı addımlar atılıb. Həm Fars körfəzi istiqamətində, həm də quru ərazilərdəki blokadanı yaracağıq", - o bildirib.
Иран разработал план прорыва американской блокады
Iran plans to break blockade in Persian Gulf and on land
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