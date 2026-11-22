Иран разработал план прорыва блокады, введенной США, и намерен реализовать его как в Персидском заливе, так и на суше.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель командующего силами "Басидж" Касем Курейши.

"Мы разработали план прорыва блокады. К настоящему времени в этом направлении уже предприняты успешные шаги. Мы прорвем блокаду как в Персидском заливе, так и на суше", - заявил он.