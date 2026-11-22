Иран разработал план прорыва американской блокады
В регионе
- 22 ноября, 2026
- 13:13
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Иран разработал план прорыва блокады, введенной США, и намерен реализовать его как в Персидском заливе, так и на суше.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель командующего силами "Басидж" Касем Курейши.
"Мы разработали план прорыва блокады. К настоящему времени в этом направлении уже предприняты успешные шаги. Мы прорвем блокаду как в Персидском заливе, так и на суше", - заявил он.
İran blokadadan çıxmaq üçün plan hazırlayıb
Iran plans to break blockade in Persian Gulf and on land
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