США осознали, что не смогут достичь своих целей в отношении Ирана путем военного конфликта, подобного 40-дневной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ISNA, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"В этих условиях главным приоритетом противника вместо военных действий становится экономическое давление, а также разработка других мер, направленных на создание раскола внутри страны", - отметил он.

Галибаф подчеркнул, что, по его мнению, США пришли к такому выводу благодаря действиям иранских вооруженных сил.