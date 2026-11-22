Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила беспилотник, запущенный в направлении Эр-Рияда.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель коалиции, генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети Х.

По его словам, БПЛА был запущен хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах".