В Гяндже в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних
Происшествия
- 22 ноября, 2026
- 13:37
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В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.
Как сообщает западное бюро Report, на проспекте Шаха Исмаила Хатаи столкнулись автомобили Ford и Mercedes.
В результате аварии травмы получили Г. Мамедова (2010 года рождения) и М. Алили (2012 года рождения).
Оба пострадавших доставлены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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