В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.

Как сообщает западное бюро Report, на проспекте Шаха Исмаила Хатаи столкнулись автомобили Ford и Mercedes.

В результате аварии травмы получили Г. Мамедова (2010 года рождения) и М. Алили (2012 года рождения).

Оба пострадавших доставлены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.