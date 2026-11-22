Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 22 noyabr, 2026
- 13:23
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Gəncə şəhərinin Ş. İ. Xətai prospektində yol qəzası qeydə alınıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "Ford" və "Mercedes" markalı avtomobillər toqquşub.
Qəza nəticəsində 2010-cu il təvəllüdlü G.Məmmədova, 2012-ci il təvəllüdlü M. Əlili xəsarət alıb.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri kafidir.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
Son xəbərlər
13:50
Tehranda Azərbaycan-Portuqaliya əlaqələri müzakirə edilibXarici siyasət
13:42
Azərbaycan basketbolçusu Polina Şukina Sinqapurda müsabiqənin qalibi olubFərdi
13:35
Zelenski: Rusiyanın Kiyevə zərbəsindən sonra dağıntılar altında 14 nəfər qala bilərDigər ölkələr
13:23
Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar varHadisə
12:57
İran blokadadan çıxmaq üçün plan hazırlayıbRegion
12:51
Prezident İlham Əliyev Jozef Aunu milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
12:24
Sabah Bakıya yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaqEkologiya
12:23
SEPAH: Hörmüz boğazında ABŞ-nin kəşfiyyat-zərbə dronu vurulubRegion
12:16
WP: Respublikaçılar Trampın bir sıra təyinatlarını bloklamaq niyyətindədirlərDigər ölkələr