Послы Азербайджана и Португалии в Иране обсудили двусторонние отношения
- 22 ноября, 2026
- 13:56
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Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде обсудил двусторонние отношения с недавно назначенным послом Португалии в этой стране Марселу Волтье Матиасом.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в социальной сети X.
"Посол Азербайджана в Исламской Республике Иран Али Ализаде встретился с недавно назначенным послом Португалии в Иране Марселу Волтье Матиасом, который нанес визит вежливости в наше посольство", - отмечается в сообщении.
Подробности других обсуждавшихся вопросов не приводятся.
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadə səfirliyimizə nəzakət ziyarəti edən Portuqaliyanın İran İslam Respublikasına yeni təyin olunmuş səfiri Marcelo Vaultier Mathias ilə görüşüb. 🇦🇿🇵🇹 Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Islamic Republic of Iran, Ali Alizada, met with Marcelo Vaultier Mathias, the newly appointed Ambassador of Portugal to the Islamic Republic of Iran, who paid a courtesy call on the Embassy of Azerbaijan.— Azerbaijan Emb.🇦🇿 to Iran (@AzEmbIran) November 22, 2026