Азербайджанская баскетболистка Полина Щукина стала победительницей соревнований в Сингапуре
Индивидуальные
- 22 ноября, 2026
- 13:57
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Баскетболистка сборной Азербайджана Полина Щукина стала победительницей конкурса трехочковых бросков в рамках программы Basketball Without Borders Next Up 2026, проходившей в Сингапуре.
Об этом Report сообщили в Федерации баскетбола Азербайджана.
Баскетболистка была удостоена награды Sport Singapore 2026 Three-Point Champion.
Отметим, что программа НБА и ФИБА - Basketball Without Borders Next Up - прошла в два этапа. Соревнования среди мужчин прошли в августе в Стамбуле, первые в истории соревнования среди женщин - 18–21 ноября в Сингапуре.
Azərbaycan basketbolçusu Polina Şukina Sinqapurda müsabiqənin qalibi olub
Azerbaijan's Polina Shukina wins three-point contest in Singapore
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