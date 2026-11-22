Баскетболистка сборной Азербайджана Полина Щукина стала победительницей конкурса трехочковых бросков в рамках программы Basketball Without Borders Next Up 2026, проходившей в Сингапуре.

Об этом Report сообщили в Федерации баскетбола Азербайджана.

Баскетболистка была удостоена награды Sport Singapore 2026 Three-Point Champion.

Отметим, что программа НБА и ФИБА - Basketball Without Borders Next Up - прошла в два этапа. Соревнования среди мужчин прошли в августе в Стамбуле, первые в истории соревнования среди женщин - 18–21 ноября в Сингапуре.