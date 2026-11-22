Визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам 19–21 ноября 2026 года имеет значение, выходящее за рамки двусторонней дипломатии. Спустя полтора года после визита в Баку То Лама, Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии и Президента Вьетнама, когда отношения были выведены на уровень стратегического партнерства, Баку и Ханой обсуждают конкретные проекты и новые возможности регионального сотрудничества.

У этого сближения глубокие исторические корни. В 1959 году Баку посетил лидер борьбы Вьетнама за независимость Хо Ши Мин, проявивший интерес к азербайджанской нефтяной промышленности. В 1983 году во Вьетнам прибыл Гейдар Алиев, занимавший пост первого заместителя председателя Совета министров СССР. В 2014 году государственный визит Ильхама Алиева открыл новую страницу отношений уже между независимыми государствами.

Сегодня значение этих связей определяется не только общей историей, но и совпадением стратегических интересов. Азербайджан укрепляет позиции на пересечении энергетических и транспортных маршрутов, а Вьетнам расширяет свое экономическое присутствие за пределами Юго-Восточной Азии. На этом фоне выделяются три направления будущего партнерства.

Энергетика: от традиционных связей к новым инвестициям

Энергетика десятилетиями оставалась основой экономических отношений двух стран. Сотрудничество SOCAR и PetroVietnam открывает возможности для совместных проектов в нефтегазовой отрасли, обмена технологиями и подготовки специалистов. Вместе с тем переговоры в Ханое показали, что энергетическая повестка выходит за рамки привычного нефтяного сектора.

Одним из результатов визита стало соглашение между Министерством энергетики Азербайджана и вьетнамской ROX Group о сотрудничестве в проектах солнечных и ветровых электростанций. Оно отражает интерес вьетнамского бизнеса к инвестиционным возможностям Азербайджана, который развивает возобновляемую энергетику наряду с нефтегазовой отраслью.

В условиях изменения глобальной энергетической архитектуры такое взаимодействие получает региональное измерение. Азербайджан укрепляет роль энергетического партнера Европы и расширяет связи с Азией, пока Вьетнам, крупный промышленный центр Юго-Восточной Азии, заинтересован в диверсификации энергетического сотрудничества. Партнерство способно связать энергетические интересы Каспийского региона и Юго-Восточной Азии.

Средний коридор: новые связи между Азией и Европой

Второе направление это международные транспортные коммуникации. Вьетнам занимает важное место в торговле Юго-Восточной Азии, тогда как Азербайджан развивает инфраструктуру, соединяющую Азию и Европу. Поэтому особый интерес представляет Транскаспийский международный транспортный маршрут, то есть Средний коридор.

Включение сотрудничества по этому маршруту в совместное заявление показывает стремление сторон расширить евразийскую взаимосвязанность. Для вьетнамских компаний это дополнительная возможность выхода на европейские рынки, а для Азербайджана это перспектива привлечения новых грузопотоков из Юго-Восточной Азии.

На фоне перестройки глобальных цепочек поставок Южный Кавказ приобретает все большее значение как пространство международных коммуникаций. Развитие Среднего коридора и новых региональных маршрутов способно укрепить роль Азербайджана не только как транзитной территории, но и как участника формирования экономических связей между Востоком и Западом.

Дипломатия: от регионального диалога к глобальному взаимодействию

Третье направление связано с растущим международным значением двух государств. Азербайджан существенно укрепил позиции на Южном Кавказе: восстановление территориальной целостности и суверенитета изменило региональную политическую реальность, а мирный процесс открыл перспективу новой системы межгосударственных отношений. На мировой арене Баку расширил свое присутствие благодаря председательству в Движении неприсоединения, проведению COP29 и участию в обсуждении вопросов безопасности, энергетики и международного сотрудничества.

Вьетнам является влиятельным участником АСЕАН и одним из экономических центров Юго-Восточной Азии. Две страны придают значение суверенитету, территориальной целостности и невмешательству во внутренние дела. Так, в период 44-дневной войны 2020 года Вьетнам, занимавший место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, поддержал позицию государств Движения неприсоединения по армяно-азербайджанскому конфликту. Президент Ильхам Алиев отдельно отметил это в Ханое.

Стороны заинтересованы в дальнейшем взаимодействии в международных организациях, развитии межпарламентских и межпартийных связей. Есть и отдельная сфера для обмена опытом это гуманитарное разминирование. Во Вьетнаме первая полностью женская группа по очистке территорий от взрывоопасных предметов начала работу в 2018 году, а в Азербайджане первые женские группы саперов появились в 2023 году. Для обеих стран обезвреживание мин и боеприпасов тесно связано с возвращением населения, восстановлением территорий и мирной жизнью.

Таким образом, визит Президента Ильхама Алиева обозначил перспективы сотрудничества в энергетике, транспортных коммуникациях и дипломатии. Исторические связи получают современное содержание, а партнерство Баку и Ханоя открывает дополнительные возможности для сближения Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии в меняющейся мировой экономике и политике.

Анастасия Лаврина, научный сотрудник Института Развития и Дипломатии Университета АДА, политический обозреватель