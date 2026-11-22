В Стамбуле 16 жильцов девятиэтажного дома отравились природным газом и были госпитализированы.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Пендик.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и специалисты газовой службы.

Остальных жильцов эвакуировали, а доступ в здание временно ограничили.

По факту происшествия проводится расследование.