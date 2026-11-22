В Стамбуле 16 человек отравились газом в жилом доме
В регионе
- 22 ноября, 2026
- 14:40
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В Стамбуле 16 жильцов девятиэтажного дома отравились природным газом и были госпитализированы.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Пендик.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и специалисты газовой службы.
Остальных жильцов эвакуировали, а доступ в здание временно ограничили.
По факту происшествия проводится расследование.
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