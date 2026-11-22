Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 22 ноября, 2026
- 14:51
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Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.
Report представляет его:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
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