İstanbulda yaşayış binasının 16 sakini qazdan zəhərlənib
Region
- 22 noyabr, 2026
- 14:03
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İstanbulda yaşayış binasının 16 sakini qazdan zəhərlənib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Pendik rayonunda qeydə alınıb.
Məlumata görə, 9 mərtəbəli binanın sakinləri təbii qazdan zəhərləniblər. Zərəçəkənlər xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları, təcili yardım, qaz idarəsinin işçiləri cəlb olunub.
Digər sakinləri təxliyə edilən bina giriş-çıxış üçün bağlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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