Девять человек получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в округе Туларе в Калифорнии.

Как передает Report, об этом сообщил местный канал ABC News KFSN со ссылкой на офис местного шерифа.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу по местному времени на частной вечеринке в Стратморе, которая собрала около 100 человек.

По предварительной информации, все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Расследование по факту продолжается, устанавливается точное число пострадавших.