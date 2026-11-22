ПСЖ может приобрести нападающего "Борнмута" за 95 млн евро
- 22 ноября, 2026
- 15:20
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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность приобретения нападающего английского "Борнмута" Эли Жуниора Крупи в зимнее трансферное окно.
Как передает Report со ссылкой на TEAMtalk, парижане могут активизировать переговоры о переходе 20-летнего футболиста на фоне серьезных травм атакующих игроков команды.
В частности, французский нападающий Дезире Дуэ получил повреждение колена в матче 11-го тура чемпионата Франции против "Ниццы" (3:2), состоявшемся 21 ноября. Ранее из-за разрыва крестообразной связки выбыл грузинский форвард Хвича Кварацхелия.
По информации издания, главный тренер ПСЖ Луис Энрике высоко оценивает игровые качества Крупи, а необходимость усиления линии атаки может побудить руководство клуба предпринять попытку его приобретения уже в январе.
При этом интерес к французскому нападающему проявляют лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм". Сообщается, что трансфер Крупи может обойтись потенциальному покупателю как минимум в 95 млн евро.
Вместе с тем "Борнмут" не намерен расставаться с одним из своих ключевых игроков в зимнее трансферное окно, что может осложнить возможную сделку.