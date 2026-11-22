Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность приобретения нападающего английского "Борнмута" Эли Жуниора Крупи в зимнее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на TEAMtalk, парижане могут активизировать переговоры о переходе 20-летнего футболиста на фоне серьезных травм атакующих игроков команды.

В частности, французский нападающий Дезире Дуэ получил повреждение колена в матче 11-го тура чемпионата Франции против "Ниццы" (3:2), состоявшемся 21 ноября. Ранее из-за разрыва крестообразной связки выбыл грузинский форвард Хвича Кварацхелия.

По информации издания, главный тренер ПСЖ Луис Энрике высоко оценивает игровые качества Крупи, а необходимость усиления линии атаки может побудить руководство клуба предпринять попытку его приобретения уже в январе.

При этом интерес к французскому нападающему проявляют лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм". Сообщается, что трансфер Крупи может обойтись потенциальному покупателю как минимум в 95 млн евро.

Вместе с тем "Борнмут" не намерен расставаться с одним из своих ключевых игроков в зимнее трансферное окно, что может осложнить возможную сделку.