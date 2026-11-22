Европейский космический аппарат BepiColombo вышел на орбиту Меркурия после восьмилетнего путешествия длиной почти шесть миллиардов миль (10 млрд км).

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Целью совместного проекта ESA и Японского космического агентства (JAXA) является изучение одной из самых малоисследованных планет Солнечной системы - Меркурия - где температура колеблется от +430 до -180 градусов Цельсия. Особое внимание ученые уделят загадочному льду в полярных кратерах, необычным углублениям на поверхности и огромному металлическому ядру планеты.

Уточняется, что на борту находятся два космических аппарата, через несколько недель после прибытия к Меркурию они разделятся. Аппарат ESA будет изучать поверхность вблизи, другой, принадлежащий JAXA, будет наблюдать за планетой с большего расстояния.

Исследователи рассчитывают выяснить, почему на планете, расположенной так близко к Солнцу, сохранились запасы льда, а также как сформировались тысячи неглубоких впадин, происхождение которых до сих пор остается загадкой.

Отмечается, что совместная миссия - BepiColombo - стартовала в 2018 году с космодрома во Французской Гвиане. Для достижения Меркурия аппарат совершил один пролет мимо Земли, два - мимо Венеры и шесть - мимо самой планеты. Из-за технических проблем с двигательной системой путешествие продлилось на год дольше запланированного.