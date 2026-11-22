"BepiColombo" kosmik aparatı Merkurinin orbitinə daxil olub
- 22 noyabr, 2026
- 17:52
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Avropanın "BepiColombo" kosmik aparatı təxminən altı milyard mil (10 milyard km) məsafə qət edərək səkkiz illik səyahətdən sonra Merkurinin orbitinə daxil olub.
"Report"un BBC-yə istinadən məlumatına görə, bu barədə Avropa Kosmik Agentliyi (ESA) xəbər verib.
ESA və Yaponiya Kosmik Agentliyi (JAXA) arasında birgə layihənin məqsədi Günəş sistemində ən az tədqiq olunmuş planetlərdən birini - temperaturu 430-180 dərəcə Selsi arasında dəyişən Merkurini öyrənməkdir. Alimlər xüsusilə qütb kraterlərindəki sirli buzlara, səthdəki qeyri-adi çökəkliklərə və planetin nəhəng metal nüvəsinə diqqət yetirəcəklər.
Gəmidə iki kosmik aparatın olduğu bildirilir; onlar Merkuriyə çatdıqdan bir neçə həftə sonra ayrılacaq. ESA aparatı səthi yaxından araşdıracaq, digəri - JAXA-ya məxsus aparat isə planeti daha uzaq məsafədən müşahidə edəcək.
Tədqiqatçılar Günəşə bu qədər yaxın olan planetdə buzun niyə qaldığını, eləcə də mənşəyi hələ də sirr olaraq qalan minlərlə dayaz çökəkliyin necə əmələ gəldiyini kəşf etməyə ümid bəsləyirlər.
"BepiColombo" birgə missiyası 2018-ci ildə Fransa Qvianasındakı kosmodromdan buraxılıb. Kosmik aparat Merkuriyə çatmaq üçün Yer kürəsinin bir, Veneranın iki və planetin özünün altı dəfə ətrafından keçib. Səyahət hərəkət sistemindəki texniki problemlərə görə planlaşdırıldığından bir il uzun davam edib.