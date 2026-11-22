Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin (SQ) Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu səfərdə olduğu Somalidə bu ölkənin Baş Qərargah rəisi, general-mayor İbrahim Mohamed Mohamudla görüşüb və Somali Türk Tapşırıq Qüvvələri Komandanlığında (Anadolu kazarması) olub.

"Report" Türkiyə SQ-yə istinadən xəbər verir ki, Dəniz və Hava Qüvvələri Komandanlıqları, eləcə də Birgə Əməliyyat Mərkəzinə baxış keçirilib.

Ordu generalı tikintisi davam edən Kosmik Baza Kompleksinə də baş çəkərək aparılan işlər barədə məlumat alıb.

Selçuk Bayraktaroğlu Somali Hərbi Dəniz Qüvvələrinin qərargahı, Somali Türk Tapşırıq Qüvvələri Komandanlığı, "Barbaros" Dəniz Tapşırıq Qüvvələrinin kompleksinin Koordinasiya Mərkəzi və gəmiqayırma müəssisəsinin təməlqoyma mərasiminə də qatılıb.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmî temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği Somali’de, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud tarafından askerî törenle karşılandı. Törenin ardından Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (Anadolu Kışlası), Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları ile Müşterek Harekât Merkezi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, inşası devam eden Uzay Üssü Yerleşkesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hassan Sheikh Mohamud’un katılımıyla gerçekleştirilen, Somali Deniz Kuvvetleri Karargâhı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Deniz Görev Gücü Barbaros Yerleşkesi Koordinasyon Merkezi ile Kapak Atma Yeri Temel Atma Töreni’ne katıldı. #TürkSilahlıKuvvetleri #MillîSavunmaBakanlığı