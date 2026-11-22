Naxçıvanda IX siniflərin buraxılış imtahanına uyğun qiymətləndirmə monitorinqi keçirilib
Elm və təhsil
- 22 noyabr, 2026
- 16:20
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi noyabrın 22-də şagird nailiyyətlərinin mərkəzləşmiş qaydada monitorinqinin təşkili məqsədilə IX siniflər üçün buraxılış imtahanı modelinə uyğun qiymətləndirmə monitorinqi keçirib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, monitorinqdə 4 500-dən artıq şagird iştirak edib.
Monitorinq "Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq şagird nailiyyətlərinin mərkəzləşmiş qaydada keçirilməsi üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılan müvafiq mərkəzin imkanlarından istifadə edilərək təşkil olunub.
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