ROX Group Azərbaycanda mövcudluğunu genişləndirir, təmiz enerjiyə investisiya strategiyasını irəli aparır
- 22 noyabr, 2026
- 15:07
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Noyabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Vyetnama rəsmi səfəri çərçivəsində, Prezident İlham Əliyevin və Vyetnam Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi, Vyetnam Sosialist Respublikasının Prezidenti To Lamın iştirakı ilə ROX Group və Azərbaycanın Energetika Nazirliyi Naxçıvanda günəş enerjisi və Bakıda külək enerjisi layihələrinin qiymətləndirilməsi və inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan Layihələrin İcrası haqqında Sazişi (Implementation Agreement - IA) mübadilə etmişlər. Saziş tərəflər arasında əməkdaşlıq çərçivəsini müəyyən edir və layihələrin mərhələli şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün potensialın, elektrik şəbəkəsinə qoşulma imkanlarının və zəruri şərtlərin araşdırılmasına yönəlmişdir.
Eyni zamanda, ROX Group-un rəhbərliyi şirkətin baş ofisinə səfər edərək işgüzar görüş keçirən Azərbaycanın yüksək səviyyəli rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul etmək şərəfinə nail olub. Bu mühüm xarici əlaqələr tədbirləri ROX Group ilə Azərbaycanın rəhbərliyi və dövlət qurumları arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə, Azərbaycan bazarında uzunmüddətli əməkdaşlıq və investisiya imkanları üçün möhkəm zəmin yaradılmasına töhfə verir.
Bərpaolunan enerji – Azərbaycanda əməkdaşlığın əsas istiqaməti
1996-cı ildə təsis edilmiş ROX Group Vyetnamın daşınmaz əmlak, sənaye parklarının inkişafı, energetika, maliyyə, hotelçilik, ticarət və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən çoxşaxəli investisiya qrupudur. 30 ildən artıq inkişaf yolu ərzində Qrup müxtəlif sahələri əhatə edən biznes ekosistemi formalaşdırmış, iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi üzrə imkanlarını mərhələli şəkildə gücləndirmiş, resursların səfərbər edilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində təcrübə toplamışdır.
Go Global strategiyasına uyğun olaraq, ROX Group beynəlxalq bazarlarda investisiya ekosistemini genişləndirir və üç əsas istiqamətə – təmiz enerji, inteqrasiya olunmuş şəhərsalma və maliyyəyə diqqət yetirir. Qrup Qırğızıstanda bir sıra mühüm layihələr həyata keçirir. Bunlara ümumi layihə gücü 1 900 MVt pik olan ROX Issyk-Kul günəş elektrik stansiyası (175 MVt pik gücündə birinci mərhələ 2026-cı ilin iyun ayından istismara verilmişdir), eləcə də ölkənin paytaxtı Bişkekdə yerləşən "All-in-One" inteqrasiya olunmuş Royal Central Park şəhər kompleksi daxildir. Bu layihələr müxtəlif biznes istiqamətlərini birləşdirən kompleks investisiya yanaşmasını nümayiş etdirir və ROX Group-un beynəlxalq bazarlarda mövcudluğunu daha da genişləndirməsi üçün zəmin yaradır.
Azərbaycanla bağlı ROX Group ölkənin bərpaolunan enerji, xüsusilə külək və günəş enerjisi sahəsindəki potensialını yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan Hökumətinin enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və enerji keçidinin təşviqi istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət də uzunmüddətli investisiya əməkdaşlığı üçün geniş imkanlar açır.
Bu istiqamətlər ROX Group-un 25 sentyabr 2026-cı il tarixində Bakıda keçirilmiş II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Energetika Nazirliyi ilə imzaladığı iki Anlaşma Memorandumunda (MoU) konkret əksini tapmışdır. Energetika Nazirliyi ilə imzalanmış Memoranduma əsasən, tərəflər ümumi nəzərdə tutulan gücü 600 MVt olan quruda külək elektrik stansiyası layihələrinin, eləcə də Naxçıvanda 200 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası layihəsinin inkişaf etdirilməsi imkanlarını araşdıracaqlar.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyev Vyetnama səfər ərəfəsində, noyabrın 19-da Vyetnam Xəbər Agentliyinə (VNA) verdiyi müsahibədə ROX Group-un Azərbaycanda mövcudluğunu və ölkədə tikinti, infrastrukturun inkişafı, günəş və külək enerjisi layihələrinə marağını şəxsən qeyd etmişdir. Prezident, həmçinin 2026-cı ilin sentyabr ayında Bakıda, II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində ROX Group ilə imzalanmış əməkdaşlıq sazişlərinə toxunmuşdur.
Təklif olunan layihələr Azərbaycanın təmiz enerji inkişafı istiqamətinə və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğun olmaqla yanaşı, ölkədə bərpaolunan elektrik enerjisi istehsalının genişləndirilməsi tendensiyasını da nəzərə alır. 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında hesabata əsasən, 2030-cu ildə külək və günəş elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi istehsalının təxminən 4 408,6 GWh-a çatacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da 2027-ci il üçün nəzərdə tutulan göstəricidən 46,5% çoxdur. Bu göstəricilər bərpaolunan enerji sahəsində əməkdaşlıq və investisiya imkanlarının genişləndirilməsi üçün mühüm potensial yaradır.
Bu əsasda ROX Group Vyetnamda və beynəlxalq bazarlarda enerji layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə topladığı təcrübədən istifadə etməyi, Azərbaycan tərəfdaşları ilə birlikdə texnologiya, investisiyaların səmərəliliyi, ətraf mühitin mühafizəsi və milli elektrik şəbəkəsinə qoşulma baxımından uyğun həll yollarını araşdırmağı hədəfləyir.
All-in-One şəhərsalma modeli – Bakının yeni simasının formalaşdırılması
Təmiz enerji ilə yanaşı, şəhərsalma ROX Group-un Azərbaycanda Go Global strategiyası çərçivəsində əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərindən biridir. İqtisadiyyat Nazirliyi ilə imzalanmış Anlaşma Memorandumu vasitəsilə tərəflər şəhərsalma, infrastruktur və yeni iqtisadi məkanların yaradılması sahələrində fikir mübadiləsi, araşdırma və əməkdaşlıq imkanları əldə etmişlər.
Daşınmaz əmlak və şəhərsalma sahəsində 30 illik təcrübəsinə əsaslanan ROX Group təhsil, səhiyyə, ticarət, əyləncə, idman obyektlərini və ictimai yaşayış məkanlarını vahid sistemdə birləşdirən All-in-One inteqrasiya olunmuş şəhər modelini inkişaf etdirməyi hədəfləyir. Qrup rahatlıq və fayda yaradan innovasiyalar fəlsəfəsinə sadiq qalaraq, daşınmaz əmlakın inkişafına yalnız tikinti prosesi kimi deyil, həm də insanların rahat yaşaması üçün əlverişli mühitin yaradılması kimi yanaşır. Bu yanaşmada hər bir ev əsl ailə ocağına çevrilməli, icma əlaqələrini möhkəmləndirməli və sakinlərin getdikcə müxtəlifləşən ehtiyaclarını ödəməlidir.
Bakıda ROX Group Vyetnamda qazandığı şəhərsalma təcrübəsini və potensialını tətbiq etməyə, şəhərin mədəni kimliyinə, təbii şəraitinə və inkişaf strategiyasına uyğun modellərin araşdırılması məqsədilə müvafiq dövlət qurumları və Azərbaycan tərəfdaşları ilə birgə çalışmağa hazırdır.
Uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa doğru
ROX Group-un Azərbaycandakı əməkdaşlıq istiqamətlərindən danışan Qrupun təsisçisi cənab Trần Anh Tuấn bildirmişdir ki, Qrup investisiya fəaliyyətinin əsasını yerli bazarın dərindən öyrənilməsi, ev sahibi ölkənin qanunvericiliyinə, mədəniyyətinə və inkişaf prioritetlərinə hörmət prinsipləri üzərində qurur. Onun sözlərinə görə, uğurlu layihə yalnız iqtisadi səmərəlilik təmin etməməli, həm də yerli ərazilər və icmalar üçün real və uzunmüddətli dəyərlər yaratmalıdır.
Bu prinsiplərə əsaslanaraq, ROX Group Azərbaycan Hökuməti, xüsusilə Energetika Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, eləcə də müvafiq dövlət qurumları və yerli hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq edərək zəruri şərtləri araşdıracaq, layihələri işləyib hazırlayacaq və birgə təşəbbüslərin mərhələli şəkildə həyata keçirilməsini təşviq edəcəkdir.
İlkin əməkdaşlıq sazişləri iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün yeni perspektivlər açır. Azərbaycanın potensialı və Vyetnam şirkətlərinin təcrübəsi nəzərə alınmaqla, iki tərəf arasında əməkdaşlığın iqtisadi artım, enerji keçidi və dayanıqlı şəhərsalma proseslərinə əlavə təkan verəcəyi, Vyetnam – Azərbaycan Strateji Tərəfdaşlıq münasibətlərinin konkret məzmunla zənginləşdirilməsinə töhfə verəcəyi gözlənilir.