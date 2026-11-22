DMM: "Malatya ayağa qalxıb" iddiası dezinformasiyadır
- 22 noyabr, 2026
- 14:21
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi (DMM) sosial şəbəkələrdə "Malatya ayağa qalxıb" ifadəsi ilə yayılan görüntülərin köhnə olduğunu və ictimaiyyəti yanıltmaq məqsədilə yenidən paylaşıldığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, DMM-in "X" sosial şəbəkə hesabında bəzi media platformalarında təxribatçı ifadələrlə yayılan paylaşımlar tamamilə əsassız adlandırılıb.
Qeyd olunub ki, Malatyada hazırda belə bir hadisə (etiraz alsiyası-red.) baş verməyib. Araşdırmalar nəticəsində yayılan görüntülərin köhnə tarixə aid olduğu, həqiqi kontekstindən çıxarılaraq ictimaiyyəti yanıltmaq məqsədilə qəsdən yenidən dövriyyəyə buraxıldığı müəyyən edilib.
Açıqlamada, həmçinin ictimai asayişi pozmağa yönəlmiş bu əsassız iddiaları hazırlayan və yayan şəxslər barəsində müvafiq hüquqi tədbirlərin görüldüyü bildirilib.
Bazı sosyal medya mecralarında "Malatya ayaklandı" şeklindeki provokatif ifadelerle dolaşıma sokulan paylaşımlar tamamen asılsızdır. Malatya’da yaşanan güncel bir olay söz konusu değildir. İlgili görüntülerin eski tarihli olduğu, gerçek bağlamından koparılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı biçimde yeniden servis edildiği belirlenmiştir. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu asılsız iddiaları üreten ve yayan şahıslar hakkında da gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Toplumsal huzur, birlik ve dayanışmayı hedef alan psikolojik harekat içeriklerine kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 22, 2026