Начальник Генштаба ВС Турции посетил строящуюся космическую базу в Сомали
- 22 ноября, 2026
- 16:58
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу в ходе визита в Сомали ознакомился со строительством космической базы и провел встречу со своим сомалийским коллегой генерал-майором Ибрагимом Мохамедом Мохамудом.
Как сообщает Report со ссылкой на Вооруженные силы Турции, Байрактароглу также посетил Командование турецкой оперативной группы в Сомали, расположенное в казармах "Анадолу".
В рамках визита турецкий генерал ознакомился с деятельностью командований военно-морских и военно-воздушных сил, а также Совместного оперативного центра.
Кроме того, он посетил строящийся комплекс космической базы, где получил информацию о ходе работ.
Байрактароглу также принял участие в церемонии закладки фундаментов штаба Военно-морских сил Сомали, Координационного центра комплекса морской оперативной группы "Барбарос" и судостроительного предприятия. В программу мероприятия также вошли объекты Командования турецкой оперативной группы в Сомали.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmî temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği Somali’de, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud tarafından askerî törenle karşılandı. Törenin ardından Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (Anadolu Kışlası), Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları ile Müşterek Harekât Merkezi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, inşası devam eden Uzay Üssü Yerleşkesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hassan Sheikh Mohamud’un katılımıyla gerçekleştirilen, Somali Deniz Kuvvetleri Karargâhı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Deniz Görev Gücü Barbaros Yerleşkesi Koordinasyon Merkezi ile Kapak Atma Yeri Temel Atma Töreni’ne katıldı. #TürkSilahlıKuvvetleri #MillîSavunmaBakanlığı— TSK (@TSKGnkur) November 22, 2026