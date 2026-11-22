В Нахчыване более 4,5 тыс. девятиклассников приняли участие в оценочном мониторинге
Наука и образование
- 22 ноября, 2026
- 16:36
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В Нахчыванской Автономной Республике 22 ноября состоялась централизованная проверка знаний учащихся IX классов в формате выпускных экзаменов.
Как сообщает местное бюро Report, в ней приняли участие более 4,5 тыс. школьников.
Проверка была организована Министерством образования Нахчыванской АР в рамках Государственной программы социально-экономического развития автономной республики на 2023–2027 годы.
Для ее проведения использовались возможности специального центра, созданного при Министерстве образования для централизованной оценки знаний учащихся.
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