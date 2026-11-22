В Нахчыванской Автономной Республике 22 ноября состоялась централизованная проверка знаний учащихся IX классов в формате выпускных экзаменов.

Как сообщает местное бюро Report, в ней приняли участие более 4,5 тыс. школьников.

Проверка была организована Министерством образования Нахчыванской АР в рамках Государственной программы социально-экономического развития автономной республики на 2023–2027 годы.

Для ее проведения использовались возможности специального центра, созданного при Министерстве образования для централизованной оценки знаний учащихся.