Полицейский в США застрелил бывшего хоккеиста Нико Саккетти
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 16:09
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В американском штате Миннесота 37-летний бывший профессиональный хоккеист Нико Саккетти был застрелен полицейским при задержании.
Как передает Report со ссылкой на CBS News, об этом сообщает офис шерифа округа Сент-Луис.
Согласно информации, Саккетти достал из своей машины длинноствольное ружье во время разговора с полицейскими после того, как совершил наезд и скрылся с места происшествия. Заместитель шерифа обезвредил нападавшего.
Позднее он скончался в больнице Хиббинга.
Расследование ведет Бюро уголовных расследований Миннесоты (BCA).
Нико Саккетти был центральным нападающим, задрафтованным клубом "Даллас Старз" в 2007 году. Он также выступал в Европе, в том числе в ВХЛ за тюменский "Рубин".
Последние новости
16:49
При ударе ВС РФ по зданию в Киевской области Украины погибли два человека - ОбновленоДругие страны
16:36
Фото
В Нахчыване более 4,5 тыс. девятиклассников приняли участие в оценочном мониторингеНаука и образование
16:09
Полицейский в США застрелил бывшего хоккеиста Нико СаккеттиДругие страны
15:48
Спикер парламента Ирана заявил о смене стратегии США в отношении ТегеранаВ регионе
15:20
ПСЖ может приобрести нападающего "Борнмута" за 95 млн евроФутбол
15:04
Девять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в КалифорнииДругие страны
14:51
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
14:40
В Стамбуле 16 человек отравились газом в жилом домеВ регионе
14:21
МВД Бахрейна сообщило о двух пострадавших при атаке со стороны ИранаДругие страны