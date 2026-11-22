Azərbaycan Basketbol Liqasında I turdan təxirə salınmış oyun keçirilib
Komanda
- 22 noyabr, 2026
- 17:14
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Azərbaycan Basketbol Liqasında I turdan təxirə salınmış oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk turdan təxirə düşmüş qarşılaşmada "Naxçıvan" "Neftçi" ilə üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma "ağ-qaralar"ın 104:84 hesablı qələbəsi ilə bitib.
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