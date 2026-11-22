"Kəpəz" – "Qarabağ" matçında azarkeş izdihamı - FOTOSESSİYA
Komanda
- 22 noyabr, 2026
- 18:40
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"Kəpəz" və "Qarabağ" komandaları arasında keçirilən qarşılaşma azarkeşlərin böyük marağı ilə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, oyunun keçirildiyi stadionun tribunalarına çoxsaylı futbolsevərlər toplaşıb.
Azarkeşlər komandalarına dəstək vermək üçün tribunaları doldurub, qarşılaşma zamanı coşğulu atmosfer yaradıb.
Stadionda müxtəlif şüarlar səsləndirilir, futbolsevərlər komandalarının uğurlu çıxışı üçün dəstəklərini nümayiş etdirirlər.
Qeyd edək ki, qarşılaşma Azərbaycan Premyer Liqası çərçivəsində keçirilir.
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