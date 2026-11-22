Трамп заявил, что открытые границы уничтожают страны
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 18:32
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Президент США Дональд Трамп заявил, что слишком мягкая миграционная политика представляет угрозу для государств.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Открытые границы уничтожают страны! США были очень близки к тому, чтобы стать одной из таких, пока не пришел я!" - сказал американский лидер.
Трамп неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики и проведение масштабной депортации нелегальных мигрантов.
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