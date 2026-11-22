Гянджинский "Кяпяз" и агдамский "Карабах" сыграли вничью в матче XII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, встреча состоялась на Гянджинском городском стадионе и завершилась со счетом 0:0.

Матч прошел в обоюдоострой борьбе, однако ни одной из команд не удалось открыть счет.

На игре был установлен рекорд посещаемости текущего сезона: за встречей с трибун наблюдали около 16 тыс. болельщиков.

После этого матча "Карабах" с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Кяпяз" с 18 очками располагается на шестой строчке.

Напомним, в других матчах XII тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" (2:2), "Сабах" на выезде разгромил "Сумгайыт" (5:1), "Туран Товуз" обыграл "Шамахы" (2:0), "Габала" победила "Шафа" (2:0), а "Нефтчи" оказался сильнее "Араз-Нахчывана" (3:1).