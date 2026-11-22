Американская разведка заявила о росте числа киберугроз
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 19:42
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В США ежегодно регистрируют около миллиона сообщений о киберинцидентах.
Как передает Report, об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон в эфире телеканала CNN.
"Американцы должны понимать, что киберугрозы реальны. В 2020 году в ФБР поступили сообщения почти о 800 тыс. киберинцидентов. Согласно последним данным, их число выросло до миллиона", - сказал он.
При этом Клейтон подчеркнул, что, несмотря на рост числа киберугроз, США удается сохранять лидирующие позиции в сфере кибербезопасности.
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