Полноценная реализация проекта TRIPP будет способствовать развитию транспортных связей и торгово-экономических отношений не только между Азербайджаном и Арменией, но и между регионами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Министр внутренней безопасности США поздравил главу нашего государства с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отметив в этом контексте роль Президента Дональда Трампа.

Касаясь значения проекта TRIPP, Маркуэйн Маллин подчеркнул, что его полноценная реализация будет способствовать развитию транспортных связей и торгово-экономических отношений не только между Азербайджаном и Арменией, но и между регионами.