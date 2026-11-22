Маркуэйн Маллин: Проект TRIPP будет способствовать развитию торгово-экономических связей в регионе
- 22 ноября, 2026
- 20:35
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Полноценная реализация проекта TRIPP будет способствовать развитию транспортных связей и торгово-экономических отношений не только между Азербайджаном и Арменией, но и между регионами.
Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Министр внутренней безопасности США поздравил главу нашего государства с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отметив в этом контексте роль Президента Дональда Трампа.
Касаясь значения проекта TRIPP, Маркуэйн Маллин подчеркнул, что его полноценная реализация будет способствовать развитию транспортных связей и торгово-экономических отношений не только между Азербайджаном и Арменией, но и между регионами.