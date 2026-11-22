Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с США
- 22 ноября, 2026
- 20:25
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Ильхам Алиев заявил, что 2026 год имеет историческое значение для азербайджано-американских связей.
Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром внутренней безопасности США Маркуэйном Маллином.
Президент Ильхам Алиев в этом контексте отметил, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну и подписание в рамках этого визита "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки" внесли важный вклад в расширение двусторонних отношений.
Глава государства высоко оценил усилия Президента Дональда Трампа, направленные на выведение двусторонних отношений на самый высокий уровень и обеспечение мира в регионе. Он подчеркнул, что наша страна также заинтересована в развитии связей с США.
Напомнив о Вашингтонском саммите, состоявшемся в августе 2025 года, Президент Ильхам Алиев заявил, что в регионе уже сложилась новая ситуация, и мы более года живем в условиях мира.