Президент Ильхам Алиев заявил, что 2026 год имеет историческое значение для азербайджано-американских связей.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром внутренней безопасности США Маркуэйном Маллином.

Президент Ильхам Алиев в этом контексте отметил, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну и подписание в рамках этого визита "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки" внесли важный вклад в расширение двусторонних отношений.

Глава государства высоко оценил усилия Президента Дональда Трампа, направленные на выведение двусторонних отношений на самый высокий уровень и обеспечение мира в регионе. Он подчеркнул, что наша страна также заинтересована в развитии связей с США.

Напомнив о Вашингтонском саммите, состоявшемся в августе 2025 года, Президент Ильхам Алиев заявил, что в регионе уже сложилась новая ситуация, и мы более года живем в условиях мира.