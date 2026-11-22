Состояние сооснователя американской технологической корпорации Oracle Ларри Эллисона за последние три месяца сократилось примерно на $40 млрд на фоне падения стоимости акций компании.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, состояние Эллисона оценивается в $137,7 млрд. В рейтинге богатейших людей мира он занимает 12-е место.

На торгах 20 ноября акции Oracle подешевели на 7,5%, опустившись примерно до $102 за бумагу. Это минимальный показатель с января 2024 года. С начала 2026 года рыночная стоимость акций компании снизилась на 47%.

Как отмечает Forbes, падение котировок связано с опасениями инвесторов по поводу масштабных расходов Oracle на строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта.

В частности, свободный денежный поток компании по итогам 2026 финансового года оказался отрицательным и составил минус $23,7 млрд.

Значительные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и рост долговой нагрузки усилили обеспокоенность инвесторов относительно финансовых перспектив корпорации.