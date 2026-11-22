Американцам следует быть готовыми к техническим сбоям, которые могут возникать в процессе масштабной модернизации электронных систем и цифровой инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон в эфире телеканала CNN.

"Американцы должны быть готовы к значительным инвестициям в модернизацию наших систем и к вложениям в кибербезопасность. Они также должны понимать, что резкий рост вычислительных мощностей и развитие новых приложений могут сопровождаться определенными трудностями", - сказал он.

По словам Клейтона, масштабное обновление технологической инфраструктуры неизбежно сопряжено с непредвиденными проблемами.

"Каждый раз, когда вы ремонтируете дом или обновляете системы, возникают обстоятельства, которых вы не ожидали", - пояснил он.

За последнее время в США произошел ряд крупных технических сбоев, затронувших государственные ведомства и частные компании.

В частности, на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) более чем на четыре часа приостановило вылеты самолетов по всей стране из-за неполадок в системе связи центров управления воздушным движением.

Кроме того, масштабные сбои были зафиксированы в работе систем Microsoft, авиакомпании United Airlines и банка JPMorgan Chase.