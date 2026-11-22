Турция использовала все возможности для достижения компромисса на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходившей в Анталье.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель конференции, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

Он отметил, что некоторые страны не смогли продемонстрировать усилия и гибкость, которых требует их историческая ответственность.

"Турция использовала все возможности для достижения компромисса в Анталье. То, что произошло здесь сегодня, зашедшие в тупик переговоры и процессы я оставляю на суд всего мира и человечества", - заявил министр, выступая на церемонии закрытия COP31.