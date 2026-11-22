Готовность России обсуждать предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора, является важным шагом вперед и может свидетельствовать о серьезности намерений Москвы достичь мира.

Как передает Report, об этом написал спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, готовность президента США Дональда Трампа рассмотреть возможность предоставления Украине подобных гарантий имеет ключевое значение для достижения прочного мира.

"Надежные гарантии, аналогичные статье 5, подкрепленные механизмами сдерживания и предотвращения военных инцидентов, могут существенно снизить риск новой войны", - отметил он.

Кушнер поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского о необходимости четкого документального закрепления гарантий безопасности.

"Президент Зеленский прав в том, что эти гарантии должны быть конкретными, надежными и четко документально закрепленными", - подчеркнул спецпосланник.

Он отметил, что речь идет об одних из наиболее значимых обязательств, которые могут взять на себя Соединенные Штаты, поэтому их предоставление требует тщательного рассмотрения.

По словам Кушнера, любые предлагаемые гарантии должны получить одобрение Трампа с соблюдением предусмотренных Конституцией США процедур и требований Конгресса.

При этом американский лидер согласится на такой шаг лишь в том случае, если сочтет его соответствующим национальным интересам США, а предусмотренные механизмы безопасности сделают применение гарантий крайне маловероятным.

Кушнер также подчеркнул необходимость укрепления существующих европейских институтов безопасности и устранения недостатков механизмов, которые не смогли предотвратить нынешний конфликт.

По его словам, новые договоренности должны предусматривать постоянные каналы консультаций, кризисной связи, механизмы предотвращения военных инцидентов, повышение прозрачности и взаимные меры по снижению напряженности.

"Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и его партнеры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность своих соседей", - написал он.

Спецпосланник отметил, что любые договоренности должны сохранять суверенитет и самостоятельность принятия решений всеми участвующими государствами.

Кроме того, Кушнер указал на необходимость разработки долгосрочного плана экономического развития Украины, предусматривающего проведение реформ, укрепление государственных институтов и повышение экономической самостоятельности страны.

Он добавил, что значительная финансовая поддержка со стороны США и Европы должна сопровождаться усилиями самой Украины по обеспечению собственного развития.

По словам Кушнера, выработка системы четких обязательств, взаимных гарантий и надежных механизмов их выполнения позволит повысить уверенность в готовности всех сторон предпринять необходимые шаги для достижения мира.

"Ничего не согласовано, пока не согласовано все. Однако готовность обсуждать эти исторические вопросы создает важную возможность остановить кровопролитие", - подчеркнул он.

Кушнер также напомнил слова Трампа, высказанные в ходе разговора с лидерами "коалиции желающих", о том, что сотни миллиардов долларов, расходуемые на войну, могли бы быть направлены на развитие экономики, создание рабочих мест, снижение цен на энергоносители и укрепление инфраструктуры.