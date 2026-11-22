Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

В рамках двухдневного визита запланированы встречи А.Таяни с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Стороны обсудят укрепление политических связей между двумя странами, перспективы мира и экономического развития на Южном Кавказе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ключевые международные вопросы.

Важное место в программе визита займет экономическая дипломатия. Глава МИД Италии проведет двустороннюю встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Оба министра также примут участие в Азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

Ожидается, что форум соберет представителей более 240 компаний и бизнес-ассоциаций Италии и Азербайджана. Его главная цель - расширение участия итальянских компаний в реализации крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане.

По данным итальянского внешнеполитического ведомства, энергетическое сотрудничество остается одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Азербайджан является вторым по величине поставщиком нефти и третьим по величине поставщиком природного газа в Италию.

Кроме того, стороны рассмотрят возможности расширения сотрудничества в сферах передовой промышленности, цифровых технологий, возобновляемой энергетики и критически важного сырья. Планируется также подписание декларации о намерениях по сотрудничеству в области критически важного сырья в третьих странах.

Отметим, что визит А.Таяни проходит после поездок в Азербайджан премьер-министра Италии Джорджи Мелони в мае 2026 года и президента Серджо Маттареллы в октябре 2025 года.