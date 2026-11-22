İtaliyanın xarici işlər nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb
- 22 noyabr, 2026
- 22:19
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tajaninin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi məlumat yayıb.
İki günlük səfər çərçivəsində A.Tajaninin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşləri nəzərdə tutulub.
Görüşlərdə iki ölkə arasında siyasi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, Cənubi Qafqazda sülh və iqtisadi inkişaf perspektivləri, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesi, eləcə də əsas beynəlxalq məsələlər müzakirə olunacaq.
Səfərin mühüm hissəsi iqtisadi diplomatiyaya həsr ediləcək. İtaliyanın xarici işlər naziri iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla ikitərəfli görüş keçirəcək. Hər iki nazir Azərbaycan-İtaliya Biznes Forumunda iştirak edəcək.
Forumda İtaliya və Azərbaycandan 240-dan çox şirkət və biznes assosiasiyasının nümayəndəsinin iştirakı gözlənilir. Əsas məqsəd İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda həyata keçirilən iri infrastruktur layihələrində iştirakını genişləndirməkdir.
Nazirliyin məlumatına görə, enerji əməkdaşlığı iki ölkə arasındakı münasibətlərin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan İtaliyanın ikinci ən böyük neft, üçüncü ən böyük təbii qaz təchizatçısıdır.
Bundan başqa, qabaqcıl sənaye, rəqəmsal texnologiyalar, bərpaolunan enerji və kritik xammal sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçiriləcək. Kritik xammal sahəsində üçüncü ölkələrdə əməkdaşlığa dair niyyət bəyannaməsinin imzalanması da planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, A.Tajaninin səfəri İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloninin cari ilin mayında, Prezident Serco Mattarellanın isə 2025-ci ilin sentyabrında Azərbaycana səfərlərindən sonra baş tutur.