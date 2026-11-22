ABŞ vətəndaşları elektron sistemlərdə yeni nasazlıqlara hazır olmağa çağırılıb
- 22 noyabr, 2026
- 21:54
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ vətəndaşları elektron sistemlərin və rəqəmsal infrastrukturun genişmiqyaslı modernləşdirilməsi zamanı yarana biləcək texniki nasazlıqlara hazır olmalıdırlar.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Milli Kəşfiyyatının direktoru Cey Kleyton CNN telekanalının efirində bildirib.
Onun sözlərinə görə, mövcud sistemlərin modernləşdirilməsinə və kibertəhlükəsizliyin gücləndirilməsinə ciddi investisiyalar yatırılmalıdır. Bununla yanaşı, hesablama gücünün sürətlə artması və yeni tətbiqlərin inkişafı müəyyən çətinliklərlə müşayiət oluna bilər.
C.Kleyton genişmiqyaslı texnoloji yenilənmənin gözlənilməz problemlər yaratmasının qaçılmaz olduğunu vurğulayıb.
"Evi təmir edəndə və ya sistemləri yeniləyəndə hər dəfə əvvəlcədən nəzərdə tutmadığınız hallar ortaya çıxır", – o qeyd edib.
Son vaxtlar ABŞ-də dövlət qurumlarının və özəl şirkətlərin fəaliyyətinə təsir edən bir sıra ciddi texniki nasazlıqlar qeydə alınıb.
Belə ki, ötən həftə ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyası (FAA) hava hərəkətinin idarəetmə mərkəzlərinin rabitə sistemində yaranan nasazlıq səbəbindən ölkə üzrə təyyarələrin uçuşlarını dörd saatdan çox müddətə dayandırıb.
Bundan başqa, "Microsoft"un sistemlərində, "United Airlines" aviaşirkətinin və "JPMorgan Chase" bankının fəaliyyətində də genişmiqyaslı texniki problemlər yaşanıb.