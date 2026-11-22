Американские переговорщики в ближайшие недели планируют провести консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами по вопросам будущей архитектуры безопасности в Европе.

Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в социальной сети X.

"В ближайшие недели в ходе частных бесед и многосторонних дискуссий мы планируем работать с Украиной, европейскими партнерами и Россией, чтобы попытаться выработать общее понимание этой архитектуры", - написал он.

По словам Кушнера, консультации планируется проводить совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

При этом он подчеркнул, что вопрос предоставления гарантий безопасности Украине необходимо рассматривать в контексте формирования общей системы безопасности в Европе.

"Гарантии безопасности Украины не могут быть утверждены без учета архитектуры безопасности в Европе. Нужно рассматривать эти вопросы вместе", - отметил Кушнер.