США намерены обсудить с Россией и Украиной будущую архитектуру безопасности Европы
- 22 ноября, 2026
- 23:12
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Американские переговорщики в ближайшие недели планируют провести консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами по вопросам будущей архитектуры безопасности в Европе.
Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в социальной сети X.
"В ближайшие недели в ходе частных бесед и многосторонних дискуссий мы планируем работать с Украиной, европейскими партнерами и Россией, чтобы попытаться выработать общее понимание этой архитектуры", - написал он.
По словам Кушнера, консультации планируется проводить совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
При этом он подчеркнул, что вопрос предоставления гарантий безопасности Украине необходимо рассматривать в контексте формирования общей системы безопасности в Европе.
"Гарантии безопасности Украины не могут быть утверждены без учета архитектуры безопасности в Европе. Нужно рассматривать эти вопросы вместе", - отметил Кушнер.