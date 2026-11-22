Президент Грузии помиловал 232 человека по случаю Дня святого Георгия
В регионе
- 22 ноября, 2026
- 23:02
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Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал указ о помиловании 232 человек по случаю Дня святого Георгия.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Администрации президента Грузии.
Согласно сообщению, помилование коснулось 216 человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и 16 человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
В Администрации президента подчеркнули, что глава государства при реализации предоставленных ему Конституцией исключительных полномочий руководствуется принципами гуманизма и государственными интересами.
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