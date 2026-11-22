Gürcüstan prezidenti 232 nəfəri əfv edib
Region
- 22 noyabr, 2026
- 23:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Gürcüstan prezidenti Mixeil Kavelaşvili Müqəddəs Georgi Günü münasibətilə 232 nəfər barəsində əfv fərmanı imzalayıb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əfv qərarı həbs cəzası çəkən 216 nəfərə, azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı olmayan cəzalar çəkən 16 nəfərə şamil edilib.
Prezident Administrasiyasının açıqlamasında qeyd olunub ki, dövlət başçısının Konstitusiya ilə ona verilmiş müstəsna səlahiyyətlərdən istifadəsi humanizm və dövlət maraqları prinsiplərinə əsaslanır.
Son xəbərlər
00:11
Kuşner: Tramp Ukraynaya NATO modelində təhlükəsizlik zəmanətlərini nəzərdən keçirə bilərDigər ölkələr
23:56
Makron Fransada büdcə kəsirinin məhdudlaşdırılmasını Konstitusiyaya daxil etmək istəyirDigər ölkələr
23:32
Foto
Rəssam Nigar Ağabəylinin "İki dünya arasında" adlı fərdi sərgisi açılıbMədəniyyət siyasəti
23:22
Kuşner: ABŞ Ukrayna, Rusiya və Avropa ilə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcəkDigər ölkələr
23:08
Foto
Xaçmazda iki avtomobil toqquşub, bir ailənin altı üzvü xəsarət alıbHadisə
23:00
Gürcüstan prezidenti 232 nəfəri əfv edibRegion
22:45
Tramp İrana zərbələri bərpa etməyi nəzərdən keçirirDigər ölkələr
22:41
Qazaxda 63 yaşlı kişi Kürdə batıbHadisə
22:19
İtaliyanın xarici işlər nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıbXarici siyasət