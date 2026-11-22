Qazaxda 63 yaşlı kişi Kürdə batıb
Hadisə
- 22 noyabr, 2026
- 22:41
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Qazax sakini Kür çayında batıb.
"Report" müxbiri xəbər verir ki, rayonun Birinci Şıxlı kənd sakini 1963- cü il təvəllüdlü Yaqub Məmmədov Kür çayının Qazax rayonu istiqamətində axan hissəsində batıb.
Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sularda Xilasetmə Birliyinin xilas ediciləri cəlb olunub. Hazırda 63 yaşlı şəxsin axtarışları davam edir.
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