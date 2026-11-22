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Житель Газахского района утонул в реке Кура.

Как сообщает корреспондент Report, житель села Биринджи Шыхлы Ягуб Мамедов (1963 г.р.) утонул на участке реки Кура, протекающем по территории Газахского района.

На место происшествия привлечены спасатели Службы спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются поиски 63-летнего мужчины.