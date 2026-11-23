В Музее современного искусства открылась персональная выставка художницы Нигяр Агабейли "Между двумя мирами".

Как сообщает Report, в открытии выставки приняла участие Алена Алиева, которая ознакомилась с произведениями художницы.

Выставка "Между двумя мирами" представляет собой художественное исследование человеческого опыта, внутренней трансформации и невидимых границ, разделяющих различные состояния человека. Экспозиция отражает два этапа жизни и два разных способа восприятия мира.

Первый этап - мир невинности, легкости, непосредственности и иллюзий. Это период, когда жизнь кажется безграничной, чувства остаются чистыми и свободными, а реальность зачастую воспринимается через призму воображения.

Второй мир начинается с осознания. Он формируется под влиянием жизненного опыта, размышлений и стремления человека глубже понять себя и окружающих. На этом этапе человек начинает осознавать сложность бытия, внутренние противоречия и различия между внешней видимостью и действительностью.

С помощью экспрессивных образов, женских портретов, символических персонажей и эмоционально насыщенных композиций Нигяр Агабейли исследует тонкую грань между этими двумя мирами. Маски, взгляды, жесты и противоречивые эмоциональные состояния становятся визуальными метафорами ролей, которые человек принимает на себя, создаваемых им представлений о собственной личности и внутреннего "я", которое он порой скрывает.

При этом художница не противопоставляет два мира, а представляет их как взаимосвязанные этапы единого жизненного пути.

"Между двумя мирами" - это размышление о взрослении, пробуждении, утрате иллюзий и открытии новых граней собственной личности. Это пространство между тем, кем человек был когда-то, и тем, кем он стал.

Нигяр Агабейли работает в сфере современного изобразительного искусства. В своем творчестве она исследует человеческие эмоции, поиск идентичности и сложность внутренних переживаний. Посредством экспрессивных образов и символических изображений художница выстраивает художественный диалог между видимым и скрытым, реальным и воображаемым.

Выставка будет проходить в Музее современного искусства с 24 по 26 ноября.