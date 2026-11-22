Rəssam Nigar Ağabəylinin "İki dünya arasında" adlı fərdi sərgisi açılıb
- 22 noyabr, 2026
- 23:32
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Müasir İncəsənət Muzeyində rəssam Nigar Ağabəylinin "İki dünya arasında" adlı fərdi sərgisi açılıb.
"Report" xəbər verir ki, sərginin açılışında Alyona Əliyeva iştirak edib və rəssamın əsərləri ilə tanış olub.
"İki dünya arasında" sərgisi insan təcrübəsini, daxili transformasiyanı və fərqli təzahür hallarını bir-birindən ayıran görünməz sərhədlərin bədii araşdırmasıdır. Sərgi həyatın iki mərhələsini və dünyanı qavramağın iki fərqli formasını əks etdirir. Birinci mərhələ məsumluq, yüngüllük, spontanlıq və illüziyalar dünyasıdır. Bu, həyatın sərhədsiz göründüyü, duyğuların saf və sərbəst olduğu, reallığın isə çox zaman təxəyyül prizmasından qavrandığı dövrdür.
İkinci dünya isə maariflənmə ilə başlayır. O, yaşanmış təcrübələr, düşüncə və insanın özünü, eləcə də başqalarını daha dərindən anlamaq istəyi ilə formalaşır. Bu mərhələdə insan varlığın mürəkkəbliyini, daxili ziddiyyətləri, zahiri görünüşlə həqiqət arasındakı məsafəni dərk edir.
Nigar Ağabəyli ekspressiv obrazlar, qadın portretləri, simvolik personajlar və emosional kompozisiyalar vasitəsilə bu iki dünya arasındakı incə sərhədi araşdırır. Maskalar, baxışlar, jestlər və ziddiyyətli emosional vəziyyətlər insanın üzərinə götürdüyü rolların, qurduğu kimliklərin və bəzən gizlətdiyi daxili mənliyinin vizual metaforalarına çevrilir. Rəssam bu iki dünyanı bir-birinə qarşı qoymaq əvəzinə, onları vahid ömür yolunun bir-biri ilə əlaqəli mərhələləri kimi təqdim edir.
İki dünya arasında - böyümək, oyanmaq, illüziyaları itirmək və özünün yeni qatlarını kəşf etmək haqqında düşüncədir. Bu, bir zamanlar olduğumuz insanla çevrildiyimiz insan arasındakı məkandır.
Rəssam Nigar Ağabəyli müasir təsviri sənət sahəsində çalışan, yaradıcılığında insan emosiyalarını, kimlik axtarışını və daxili təcrübələrin mürəkkəbliyini araşdıran rəssamdır. Ekspressiv obraz dili və simvolik təsvirlər vasitəsilə görünənlə gizli, real ilə xəyali arasında bədii dialoq yaradır.
Sərgi noyabrın 24-dən 26-dək Müasir İncəsənət Muzeyində təqdim olunacaq.